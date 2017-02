De Centre d'interventions aus der Fiels mellt en Accident an der Nuecht op e Sonnde géint 1.30 Auer op der Streck tëscht der Fiels an dem Aangelsbierg.

© CI-Larochette

En Auto an deem 4 Persoune souzen, ass duerch e Potto vun der Post gerannt an am Bësch un d'Stoe komm.

Beim Accident ass kengem eppes geschitt, ma de materielle Schued ass héich.