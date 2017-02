An engem Lokal um Biergerkräiz war et an der Nuecht op e Sonnden zu enger Ausenanersetzung tëscht Clienten an dem Türsteher komm.

Et ass awer net beim Sträit bliwwen, ma déi eenzel Parteien hunn eng uerdentlech Kläpperei ugefaangen.Nodeems dës sech opgeléist hat, hunn e puer Leit decidéiert sech am Spidol behandelen ze loossen ... wou si dunn op en Neits unenee gerode sinn a sech weider virun der Dier zerklappt hunn.E Sonnden de Moie géint 6.40 Auer ass et och an derzu enger Ausenanersetzung komm. Hei waren direkt e puer Leit unenee geroden. E Mann huet eng aner Persoun mat engem Messer um Hals blesséiert. D'Affer huet missen an d'Spidol. Dee Schëllege gouf vun der Police mat op de Kommissariat geholl.