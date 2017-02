An der Nuecht op e Sonnde waren eng Partie Onéierlecher ënnerwee ... 4 mol gouf an Haiser an a Wunnengen agebrach.

Tëscht 18 an 19 Auer gouf an der Rue Schafsstrachen an tëscht 19.15 an 21.30 Auer an der Rue Kaltacht zu Stroossen agebrach.Zu Réimech an der Rue Janglisbunn waren Onéierlecher tëscht 15.40 an 23.40 Auer agebrach.

An an der Beetebuerger Strooss zu Fenteng war tëscht e Freiden 22 Auer an e Samschde 16.15 Auer agebrach ginn.