E Sonndeg de Moie géint 11.15 Auer hat et zu Rodange an der Rue Vullesang an der Garage vun engem haus gebrannt. Am Asaz waren den Asazzenter Péiteng-Käerjeng an d'Ambulanz vu Péiteng.Géint 13.15 Auer stoung op der Cap an der Rue du Kiem en Trakter a Flamen. Déi Mamer Pompjeeë waren op der Plaz.Um 15.22 Auer krute sech dann zu Péiteng an der Route de Longwy 2 Ween ze paken. De Péitenger Zenter an d'Ambulanz waren op der Plaz.