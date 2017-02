© AFP (Archivbild)

D'Police sicht no Zeie wéinst engem Tëschefall op dem Parking Gaalgebierg zu Bieles.Eng Fra, déi an hirem Auto souz, gouf do um Samschdeg den Owend géint 17.45 Auer vun engem Mann belästegt.Hien huet sech op eng aggressiv Manéier driwwer beschwéiert, datt d'Fra de Motor lafen hat. En hätt se ugebläert, esou d'Police. Wéi déi net reagéiert huet, huet de Mann hir en Aascht an den Auspuff gestach.Wéi d'Madame aus dem Gefier erausgeklommen ass, fir hien dovunner ofzehalen, ass de Mann handgräiflech ginn, huet d'Fra mat Gewalt widder hiren Auto gedréckt an huet d'Fra och gefilmt, wéi se a Panik probéiert huet fortzefueren. Et war hir nämlech gelongen, nees an den Auto ze klammen.De Mann, no deem gesicht gëtt, huet Franséisch a Lëtzebuergesch geschwat an hat en Hond dobäi.