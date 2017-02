Kongress Jugendgemengeréit / Reportage: Pierre Jans



Dacks gëtt jo gesot, Kanner a Jugendlecher géife sech net genuch fir d'Politik interesséieren. Ma a bis ewell 11 Gemengen hei am Land gëtt et e Kanner- oder e Jugendgemengerot. Do kënne jonk Leit zesumme kommen, fir méi oder manner autonom Projeten auszeschaffen, déi se deene grousse Politiker da virleeë kennen.E Samschdeg haten de Jugendgemengerot an de Service de la Jeunesse vu Munneref zesummen op den éischte Kongress vun de Jugendgemengeréit invitéiert. Ëm politesch Sujeten ass et op der éischter Editioun awer nach net gaangen, well ee sech fir d'éischt kenneléiere wollt ...

Wou geet et an d'Gemeng? Hei Panneauen zu Lënster. © RTL-Archiv (lm)

2016 haten de Jugendgemengerot an de Service de la Jeunesse vu Munneref, mat Hëllef vum Gemengesyndikat Syvicol, eng Lescht mat all de Jugend- a Kannergemengeréit aus dem Land zesummegestallt. De But heivu war et, fir sech iwwerhaapt emol en Iwwerbléck ze verschafen. D'Iddi fir d'Organisatioun vun engem Kongress wär et awer deemools scho ginn, sou d'Coordinatrice vum Service de la Jeunesse vu Munneref, Annie Loschetter.Géint d'Viruerteel, Kanner a Jugendlecher vun haut géife sech net genuch fir Politik interesséieren, konnt d'Annie Loschetter sech och ausschwätzen. Vill Jonker géife sech gären a vill Gedanken iwwer d' Liewen an hirer Gemeng maachen. An domat schéngt si Recht ze hunn, wann ee sech esou bei de Participanten ëmhéieren huet.Genee aus dësem Grond wär e Kanner- oder Jugendgemengerot och esou ee wichtegt politescht Organ an enger Gemeng, sou de Munnerefer Député-Maire Lex Delles.E Gemengerot vun deene Jonke misst awer apolitesch bleiwen, dat heescht, dass déi verschidde Parteie keng Influenz op d'Membere vun engem Jugendgemengerot huelen dierfen. Dat wär och elo, am Hibléck op d'Gemengewahlen dëst Joer, ee wichtege Punkt, sou de Lex Delles nach weider. Et wär gutt, dass déi Jonk sech an engem neutrale Kader iwwer d'Politik ënnerhale kéinten. Mä och méi grouss politesch Sujeten, wéi zum Beispill d'Flüchtlingskris, kéinten deene Jonken esou méi no bruecht ginn.