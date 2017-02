Une mission financière, présidée par S.A.R. le Grand-Duc héritier, accompagné de S.A.R. la Grande-Duchesse héritière, et dirigée par le ministre des Finances, Pierre Gramegna, se rendra aux Émirats arabes unis du 12 au 14 mars 2017. Ils seront accompagnés par une délégation de représentants du secteur financier luxembourgeois. La mission a pour objet de faire la promotion de la place financière dans la région et de renforcer les relations politiques et économiques entre les deux pays. Dans ce contexte, Luxembourg for Finance organisera en date du 13 février 2017 à Dubaï un séminaire s'adressant aux professionnels de la finance des Émirats arabes unis.



S.A.R. le Grand-Duc héritier et le ministre des Finances auront également des réunions de travail avec des membres de la famille royale et du gouvernement à Dubaï et Abu Dhabi. Par ailleurs, ils auront des entrevues avec des hauts responsables du secteur financier de la région.



En outre, Pierre Gramegna interviendra en tant que keynote speaker au World Government Summit 2017, à l’occasion d’une session dédiée à la Fintech. Il y sera introduit par Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international.



S.A.R. le Grand-Duc héritier, accompagné de S.A.R. la Grande-Duchesse héritière, et le ministre des Finances se rendront ensuite pour une visite au sultanat d’Oman. Ils y auront des réunions avec des hauts représentants du gouvernement et du secteur financier, dans le but de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays.