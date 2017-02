© RTL Télé Lëtzebuerg Archiv

Esou soll Plaz an deene Strukture geschaaft ginn, déi fir d'Ophuele vu Flüchtlingen aus Krichsregioune virgesi sinn. D'Réckféierung vu Migranten, ausserhalb an awer och ënnerhalb vun Europa, ass dobäi awer guer net ëmmer sou einfach.

Flüchtlingspolitik / Reportage Ben Frin



Mat de Balkanlänner gëtt et Ofkommes, esou dass d'Réckféierung och reng theoretesch funktionéiere kann. Mat zum Beispill nordafrikanesche Länner bestinn dës Ofkommes nach net, hei misst op europäeschem Niveau verhandelt ginn. Wat geschitt awer bis dohi mat deene Leit?Dem LSAP-Deputéierte Marc Angel no hätten eng ganz Rei Leit eng Protection temporaire. Wann déi en "Dublin Fall" wieren, dat heescht, wa se schonn an engem aneren europäesche Land Asyl ugefrot hätten, géife se an dat Land zréckgeschéckt ginn. Et géif een all Mount an de Statistike gesinn, dass esou Fäll aus aneren europäesche Länner ausgewise ginn, esou de Marc Angel. Mir géifen natierlech och esou Fäll zréck op Lëtzebuerg kréien, esou den LSAP-Deputéierte weider.

D'Flüchtlingspolitik huet an de leschte Woche geännert, do besteet keen Zweiwel, d'Konditiounen hätte sech jo och geännert, heescht et. Tëscht de Parteie schéngt ee sech eens ze sinn, dass et elo an déi richteg Richtung geet.



Dem Laurent Mosar vun der CSV no wéilt een de Leit, déi virum Krich fortlafen, anstänneg Konditioune bidden. Dat wieren haaptsächlech Syrier an Iraker. Dofir misst ee kucken, dass ee Plaz hätt. An där heite Saach, stéing een hannert der Regierung, esou de Laurent Mosar. Eis Capacitéite wiere limitéiert an dofir misst ee kucken, wien d'Hëllef am meeschte bréicht. Anerer kéint ee mat allerbeschtem Wëllen net an eisem Land ophuelen, esou den CSV-Deputéierten.

Famillje mat Kanner solle just an absoluten Ausnamen iwwer maximal 7 Deeg kënne festgehale ginn, gëtt verséchert. Nëmmen a wéinege Fäll wier dat néideg, fir deene Famillen hir Heemrees kënnen ze organiséieren.



"Réckféierungszentrum" um Kierchbierg:

An de Foireshale soll e "Réckféierungszentrum" ageriicht ginn. Hei solle Mënschen ënnerbruecht ginn, déi sollen zréckgeschéckt ginn. Dës Ariichtung soll kee Centre de rétention sinn. D'Leit kënne sech am Dag fräi bewegen, mussen iwwer Nuecht awer dobanne sinn. Esou soll Plaz an deene Strukture geschaaft ginn, an deene Krichsflüchtlingen ënnerbruecht ginn.

Gusty Graas



Et géif versicht ginn, d'Dossieren esou séier wéi méiglech ze traitéieren, fir dass d'Leit net ze laang an den temporäre Strukture bleiwen, esou de Gusty Graas. Et géif awer och Leit ginn, déi sech nach iwwert den Delai eraus zu Lëtzebuerg ophalen. Et wiere keng genee Chiffere bekannt, mä dat wier awer vun zoustännege Säite matgedeelt ginn. Et misst ee sech op jiddefalls preparéieren, et géife bestëmmt nach weider Flüchtlinge bäikommen.

De 17. Mäerz huet d'Aussen- an Immigratiounskommissioun eng Entrevue mam zoustännege Minister fir iwwer dat konkret Fonctionnement vun der Struktur an de Foireshalen ze schwätzen.