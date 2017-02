Et kënnt éischter rare vir, datt sech de Groupement vun de Magistraten, also Riichter a Vertrieder vum Parquet zu enger Geriichtsaffaire zu Wuert mellen.

Am Fall vum Uerteel am Prozess School-Leaks ass dëst awer e Méinden de Moie geschitt.

Am Viséier vum Schreiwes vun de Juriste sti Commentairen op de soziale Reseaue vun de Ministere Cahen a Meisch, déi sech op de Fräisproch vun den 3 Enseignante referéiert haten, fir hir Meenung dozou public ze maachen. Esou sote sech d'Ministeren d'lescht Woch erstaunt iwwert de Fait, datt fir déi ugeklote Leit keng Strofen zeréckbehale goufen.

De Groupement vun de Magistrate rappelléiert, datt et engem Member vun der Exekutiv net zousteet, fir Decisioune vun der Justiz ze kritiséieren a rifft domat d'Prinzipie vum Rechtsstaat an der Gewaltentrennung an Erënnerung.

Wann d'Ministeren higaange wieren an ëffentlech d'Decisioun vun de Riichter denigréiere géifen, sou géifen si domat vermëttelen, datt si nëmmen d'Uerteeler wéilten acceptéieren, déi si arrangéieren: dëst wier awer eng Violatioun vun der Separatioun vun de Pouvoiren, wéi se net kéint toleréiert ginn.

Duerfir weise sech d'Magistraten och besuergt iwwert esou e Behuelen, wéi et d'Ministere Meisch a Cahen nom School-Leaks-Uerteel op de soziale Reseaue vermëttelt hunn.

#schoolleaks : Prüfungen oder Examen am viraus erausginn ass fir Enseignants net stroofbar #àlabonheur — Corinne Cahen (@CorinneCahen) February 9, 2017

#Schoolleaks: Beschëllegt acquittéiert trotz Aveu. 😳😳😳Gespaant op Argumentatioun vum Geriicht. Wat fir Konsequenzë fir Schoul a Verwaltung? — Claude Meisch (@MeischClaude) February 9, 2017

A l’occasion du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Luxembourg dans le cadre du procès dit « Schoolleaks », certains ministres ont critiqué la décision de justice dans la presse et l’ont dénigrée ouvertement dans les réseaux sociaux.Le Groupement des Magistrats Luxembourgeois (GML) tient à rappeler que le Luxembourg connaît la séparation des pouvoirs, caractéristique des Etats démocratiques.Le pouvoir judiciaire est considéré comme un pouvoir constitué, au même titre que les deux autres et placé au même niveau que ceux-ci. L’équilibre nécessaire entre ces trois pouvoirs veut que chacun contrôle l’autre, limite ses pouvoirs, évite que l’un prenne le dessus sur les autres. L’équilibre veut aussi que chacun respecte l’autre, lorsqu’il s’adresse à lui, lorsqu’il parle de lui, lorsqu’il le critique.Dès lors, il n’appartient pas à un membre du pouvoir exécutif de critiquer sans modération des décisions de justice; si une décision de justice ne plaît pas, il existe des voies de recours légales pour la contester, c’est-à-dire selon des voies organisées dans le cadre de la séparation des pouvoirs.Dans le cadre de leur tâche juridictionnelle, les juges sont appelés à appliquer la loi, et, bien souvent, ils doivent l’interpréter ou en déterminer le champ d’application. Il convient de rappeler dans ce contexte que les lois pénales sont d’interprétation stricte.Dans le cadre du procès « Schoolleaks », plusieurs juges, dans la mission qui est la leur, ont considéré que la loi doit être appliquée dans un sens donné, qui n’est manifestement pas celui voulu par les ministres en cause : aussi, en dénigrant publiquement en leur qualité de membres du pouvoir exécutif la décision de justice, ces ministres semblent sous-entendre que les seules décisions de justice acceptables sont celles abondant dans leur sens : il s’agit là d’une violation intolérable de la séparation des pouvoirs et d’une immixtion dans les prérogatives du pouvoir judiciaire.Le GML se doit d’exprimer son inquiétude face à un tel comportement qui porte atteinte aux principes mêmes du jeu démocratique.Le Comité du Groupement des Magistrats Luxembourgeois