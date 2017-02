Dat gouf nach emol um Méindeg am Nomëtten an der Chamber ënnerstrach, wou d'Deputéiert nach emol de Point de Point vun den Ännerungen gemaach hunn, déi op d'Virschléi vun de Bierger zeréck ginn.



Iwwer 100 där Propositioune wieren erakomm. Net alleguerten awer konnten zeréckbehale ginn.

Verfassung / Reportage Eric Hamus



Et wiere vill gutt Virschléi erakomm an et hätt ee sech och déi néideg Zäit geholl, se all z'analyséieren an se seriö ze behandelen, esou de President vun der Institutiounekommissioun, Alex Bodry.Et wieren awer méi Punkten net zeréckbehale ginn, wéi ëmgedréint, an dat well entweder Punkten, wéi d'Trennung vu Kierch a Staat, schonn am Virfeld behandelt gi waren oder anerer an engem Kompromëss zeréckbehale goufen.Alex Bodry: An dat gëllt natierlech och fir eenzel Dispositiounen, déi am Verfassungstext dra sinn, wou sécherlech déi eng oder aner politesch Kraaft, op deem enge Punkt, léiwer méi wäit gaange wier oder manner wäit gaange wier, mä wou schlussendlech an engem Ofweien a Konzessiounen, déi deen een op deem enge Punkt gemaach huet an en anere vläicht op engem zweete Punkt, schlussendlech awer en Text kënnt, wou jidderee kann hannendru stoen a mat rouegem Gewësse kann den Text vertrieden.Ënnert de Punkten, déi zeréckbehale goufen, war z.B. de Schutz vun den Déieren, d'Verankerung vun der Kultur an der Recherche, ma virun allem awer d'Protektioun vun de Kanner.D'Rapportrice Simone Beissel: Am Artikel 38 hu mer nei Alineaen agefouert, wou mer u sech soen, dass eben de Staat soll oppassen, fir all Protektioun an all Mesuren ze garantéieren, fir de Bien-être an d'Developpement vum Kand ze garantéieren.Fir de Rapporter vun der CSV, de Léon Gloden, hätt sech bei den Diskussioune mat de Bierger erauskristalliséiert, datt eng ganz besonnesch Charakteristik vum Lëtzebuerger Modell an der Verfassung feelt.Léon Gloden: Nämlech den Dialog social. Mir sinn eis dunn eens ginn, dass mer am Artikel 45, ënnert dem Kapitel iwwer Objectifs à valeur constitutionnelle géifen draschreiwen, datt l''État garantit le dialogue social, well, wéi gesot, dat ass eng vun den Haaptcharakteristike vum Lëtzebuerger Modell.An da representéiert d'Chamber net, wéi an engem éischte Moment nach virgesinn, d'Natioun, ma dat ganzt Land.Léon Gloden: Déi Natioun kann natierlech och ganz large ausgeluecht ginn, dat war eigentlech d'Interpretatioun, déi d'Kommissioun hat, eng large Definitioun vun der Natioun, mä si kann awer och restriktiv ausgeluecht ginn a gesot ginn, an der Natioun sinn nëmmen déi dran, déi de nationalité luxembourgeoise sinn. Dofir hu mer decidéiert, fir op de Begrëff vum Pays zréckzekommen, wat d'Representatioun vun der Chamber ugeet.Interessant dann nach vläicht d'Konzept vun der "Initiative populaire", een Instrument, mat deem d'Vollek een Uleies mat genuch Ënnerstëtzung direkt an d'Chamber brénge kann.Den Avis vum Staatsrot, wat all di Amendementer ugeet, misst an den nächste puer Woche virleien.