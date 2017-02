Geriicht/Reportage vum Eric Ewald





Am zweete Prozess goufen nämlech just nach "méiglech Aarbechten am Déngscht vun der Allgemengheet" gefuerdert.

An dat well dem Vertrieder vum Parquet général no déi auslännerfeindlech Kommentaren an d’Fotoe mat Nazisymboler, déi de Mann am September 2015 an am Februar zejoert op Facebook publizéiert hat, an der Tëschenzäit geläscht goufen; hie wär nämlech ë.a. wéinst Remarken iwwer Flüchtlingen an iwwert d’Waffen-SS viru Geriicht komm a well hien entspriechend Zeechen als Profilfoto gebraucht hat. Mat de gefrotenen Aarbechten am Déngscht vun der Allgemengheet sot sech de Mann elo d’accord; d’Uerteel gëtt den 8. Mäerz gesprach.

Déi selwecht wéi bei senger Auditioun op der Police judiciaire huet de Mann och elo zouginn, dass hien dat geschriwwen huet, wat him virgehäit gouf; antëscht hätt hien awer decidéiert, säi Facebook-Kont ze läschen. „Dir kënnt op Facebook sinn, musst Iech awer do behuelen!“, huet de President vum Geriicht dem Mann entgéint gehalen, deen nach vu sengem Intressi fir den Zweete Weltkrich geschwat huet; dass hien an 1. Instanz kee Sursis krut, war iwwregens dorop zréckzeféieren, dass hien e Casier wéinst ë.a. häuslecher Gewalt hat.