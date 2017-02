Et kann ee sech ganz séier iwwer déi sozial Reseaue matdeelen - zum Gudden an Ongudden, wann ze séier eppes an d'Welt gesat gëtt.

A wann et dann och zu falschen Informatiounen an dem Echange dovunner kënnt - jo dann sinn d'Fake news net méi opzehalen - mee wéi dogéint virgoen?

Dat huet sech den CSV-Deputéierte Laurent Mosar gefrot, deen als eng vun senge gréissten Hobbyen wuel d'Twitteren dierft opzielen. De Volleksvertrieder mécht sech an enger parlamentarescher Fro Suergen iwwert d'Verbreede vun de Fake News grad wéi iwwert falsch Sitten, Trollen an Nouvellen, déi sech selwer regenéréieren an domat d'Meenungen iwwert Algorithmen bestëmmen - Meenungen, déi sech awer och als falsch Informatiounen kënnen erausstellen - a genee iwwert dee Punkt weise sech d'Ministere Bettel a Braz an hirer Äntwert och besuergt, zemools datt an der Lescht esou Fake news och zu strammen Debatten an de politeschen Kreesser gesuergt hätten.

Higewisen gëtt drop, datt d'Wourecht vun Nouvellen muss séchergestallt sinn, an dat ass esou am Gesetz iwwert d'Meenungsfräiheet grad wéi am Deontologie-Kodex vum Presserot fixéiert.

D'Schwieregkeet wier awer déi, datt sozial Reseauen net kéinten als Editeure vun Inhalter ugesinn ginn, sou datt d'Reaktioun géint Fake news nëmme kéint reaktiv sinn: also wann d'Nouvellen bis op de Plattformen publizéiert gi sinn. Mechanismen wéi de "report or flag" géifen schonn existéieren, mee well d'Reseauen natierlech keng Grenzen kennen, misst de Problem europäesch ugepaakt ginn.

Och hei am Land ginn d'Hänn awer net an de Schouss geluecht, soen de Justiz- grad wéi de Kommunikatiounsminister a verweisen op d'Initiativ Bee secure vum SNJ, fir Jonker op d'Geforen vun de Fake news opmierksam ze maachen - gezielt gëtt awer och op de neien Zentrum fir politesch Bildung, fir Jonker op hir civique Responsabilitéiten opmierksam ze maachen.