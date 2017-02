D'ADR hat dat an enger Question parlementaire nogefrot a krut eng ganz extensiv Äntwert vun der Regierung.

Zanter 2001 leeft den Afghanistan-Asaz an déi 75 Milliounen, déi e bis ewell kascht huet, déi schlëssele sech no verschiddene Kategorien op: militäresch si mer mat 34 Milliounen derbäi; de gréissere Rescht – also 41 Milliounen - ass fir Entwécklungs- an humanitär Hëllef gewiescht: do goung et ëm Hëllef fir Leit, déi deplacéiert gi sinn oder Santés-Projeten, Rekonstruktioun oder Landwirtschaft.

Eriwwer bei d'Militär: 274 Militär ware bis ewell do am Asaz, a Gruppe vu 9 oder 10; meeschtens mat de Belsch, an deenen hirer Landarméi oder mat der Loftwaff. Et ass och en Ënneroffizéier fir den Deminage zu Kabul gewiescht; inhaltlech goung et do ëm onkonventionell Sprengvirriichtungen, wëll soen: ëm Sprengfalen. Wéi een iwwerhaapt der Regierung hir Äntwert hei tëschent den Zeilen a bannent de Klamere liese muss, fir ze verstoen, wat do ënne lass ass.



Zum Beispill, wa si iwwer dat sougenannt „individuellt“ Material schreiwen. An de Klamere steet, ëm wat et geet: Tenues ignifuges , also feierfest Schutzkleedung, ëm Protections balistiques, also Schutz géngt Schëss oder och Harnais de combat, also Rüstungen. Et geet och ëm Störsender an ëm en Dingo, e speziellen PRV, well soen protected reconnaissance vehicle. Tëschent den Zeilen steet hei de Krich.

Déi Lëtzebuerger Militär, déi giffen sech iwwregens an der Regel gutt integréieren, wieren interoperabel, wéi sech dat nennt, a géife mat alle méiglechen Natiounen vun Amerikaner bis Dänen, vu Belsch bis Englänner gutt zesummeschaffen.

D'Adr wollt dann nach e puer aner Saache wëssen. Den Drogenhandel am Afghanistan huet si interesséiert an d'Flüchtlinge vun do.

Afghanistan, schreift d'Regierung, wier mat seng 90% Marché de gréissten Opiumproduzent vun der Welt; dorausser giff och Heroin gemaach ginn, dee kéim awer iwwer Russland, d'Tierkei oder Holland hei bei eis Konsumenten.

D'Flüchtlingen, déi koumen och, ni vill tëschent 2008 an 2014: do waren et nëmmen 91 Demanden. 2015 awer der 218 an d'lescht Joer nach just 56. Fir si all déi verschiddenst Decisiounen, emol Schutz, emol net, emol deboutéiert. De leschte Saz vun der Regierung awer sief zitéiert: "an de leschte Joren huet de Grand-Duché keng gezwonge Réckféierung an den Afghanistan duerchgefouert“



Am Géigesaz also zu Däitschland, wou se mengen, den Afghanistan wier e séchert Land, wou ee Leit kéint zeréckschécken.