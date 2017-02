© CI Hesper

Duerch den Impakt vun den zwee Gefierer ass een dovunner weider an en Drot gerutscht an do hänke bliwwen. Dat zweet Gefier ass op der Strooss stoe bliwwen.Op der Plaz war de "First Responder" wéi och de Service Incendie vun Hesper zesumme mat enger Ambulanz aus der Stad an der Police.