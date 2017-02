X

E Gidder- an e Persounenzuch solle beim rangéieren aneneegerannt sinn. Éischten Informatioune vun den CFL no solle keng Passagéier an den Zich gewiescht sinn. Der Police no wieren awer 6 Persoune blesséiert.



Eisen Informatiounen no wieren d'Leit awer nach net all aus den accidentéierte Waggone gebuergen.



Den ACL mellt, datt wéinst dem Policeasaz d'Route de Zoufftgen zu Diddeleng zou ass an och den CR161, d'Strooss fir bei d'Husky an op d'Autobunn. Déi Plaz sollen d'Automobilisten evitéieren.



Déi concernéiert Zich op der Linn gi fir den Ament duerch Busser ersat. Wéi laang den Ersatzservice funktionéiert, ass elo nach net ofzegesinn.



© Carine Lemmer / RTL Radio Lëtzebuerg



Déi zoustänneg Autoritéite sinn op der Plaz an am Gaangen, sech en Iwwerbléck vun der Situatioun ze maachen. RTL Radio an Tëlee sinn natierlech och op der Plaz.