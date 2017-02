Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© afp

Virun allem Kino, Theater a Muséeën zéie 60% vun de Residenten un. Ma och am Benevolat an op de sozialen Netzwierker sinn ëmmer méi Residenten aktiv.





Statec / Reportage Frank Elsen



Méi ewéi d’Halschent vu de Residenten engagéiere sech am Benevolat. 37% hëllefen an Associatiounen, iwwerdeems 30% an engem informelle Kader eng Hand upaken, dat heescht ënnert anerem kachen, akafe ginn oder sech ëm d’Hausdéiere këmmeren. Déi Zuele géifen dann och fir sech schwätzen, betount de Guillaume Osier, vum Statec.

Et géif ee gesinn, dass et vum Alter ofhänkt, wéi eng Aktivitéiten d'Leit sech aussichen, esou de Guillaume Osier. Méi jonk Leit wieren éischter an Associatiounen aktiv, während méi al Leit sech éischter méi onofhängeg géifen engagéieren, esou de Guillaume Osier weider.

17% vun de Residente géife sech dann och op politeschem Niveau engagéieren, esou nach de Guillaume Osier.

Donieft hänken 80% vun deene Jonken all Dag op de sozialen Netzwierker. Virun allem Leit tëscht 16 a 24 Joer sinn hei betraff. Facebook an Instagram sinn dann och déi Plattformen, déi am meeschte benotzt ginn.

Dem Guillaume Osier no wiere befrote Leit net verwonnert, wa se hir Kanner géifen op soziale Netzwierker gesinn. D'Zuel géif awer net verwonneren. Et géif een och gesinn, datt déi Zuel méi kleng géif ginn, wat den Alter méi héich gëtt.

Am Rapport ass awer och notéiert, datt 87% vun de Residenten eng finanziell, materiell oder moralesch Ënnerstëtzung kréien. 13% kréien iwwerhaapt keng Ënnerstëtzung. Am meeschte concernéiert sinn hei Mënsche mat portugisescher Nationalitéit. Dëst hätt dann och seng Grënn.

Et misst ee feststellen, dass déi portugisesch Communautéit een net esou héije Liewensstandard hätt, wéi déi Belsch, Däitsch oder déi Franséisch, esou de Guillaume Osier.

Ëmmer méi Leit iwwer 65 Joer di sech dann och schwéier, eng Persoun ze fannen, déi sech ëm se këmmert.