Dat fir kloer ze stellen, wat genee geschitt ass a wéi et souwäit konnt kommen. Ugefaange hätt dat Ganzt nämlech schonn e Mëttwoch. Der geschriwwener Press no wieren d'Eltere vum 4 Joer ale Jong wéinst Bauchwéi an Iwwelzegkeet op Esch an d’Urgence komm, wou d'Elteren an de Jong mat der Diagnos Mogripp heemgeschéckt gi sinn.Well sech déi gesondheetlech Situatioun vum Jong awer och an den 2 Deeg drop net verbessert hätt, wiere se freides op en Neits an d’Urgence vum CHEM gefuer, un der Diagnos hätt sech awer näischt geännert. An der Nuecht vu freides op samschdes hätt de klenge Jong awer nach ëmmer schrecklech Péng gehat, wouropshin d’Eltere mat em an d’Urgence vun der Kannerklinik vum CHL gefuer wieren.Weider heescht et an der geschriwwener Press, déi mam Grousspapp vum Jong geschwat hunn, datt d'Kand dunn och direkt behandelt gi wier, Blutt ofgeholl an e Baxter ugeluecht krut, fir rehydratéiert ze ginn.Et wier och eng Röntge vum Bauch gemaach ginn, wou den Dokter e komplette Stëllstand vun all méiglecher Daarm-Aktivitéit festgestallt huet. Dem Grousspapp no wier d'Situatioun awer net als weider akut gesi ginn. En Ultraschall hätt samschdes solle gemaach ginn. E Samschdeg de Moien ass de klenge Jong dunn awer verstuerwen.Vu Säite vum Gesondheetsministère konnt een eis confirméieren, datt d'Famill e Sonndeg den Owend per Mail eng Instruktioun ugefrot huet, fir Kloerheet ze kréien.Den Direkter vun der Santé, den Dokter Jean-Claude Schmit, huet och d'Prise de Positioun vun den 2 Spideeler gefrot an donieft awer natierlech och mat der betraffener Famill geschwat. Et hätt een elo Accès zu den Dossieren aus den zwou Urgencen, fir ze préiwen, ob eventuell Feeler gemaach goufen oder net. Doropshi ginn dann déi néideg Conclusiounen gezunn. Donieft muss een och nach d'Resultater vun der Autopsie ofwaarden.