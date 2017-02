Um internationalen Dag vum Asteroid soll drun erënnert ginn, datt et déi Gefor aus dem Kosmos gëtt an datt een eppes dogéint maache kann.

Den internationalen Asteroiden-Dag gëtt dëst Joer vu Lëtzebuerg organiséiert. Mat deem Dag soll drun erënnert ginn, datt aus dem Kosmos ëmmer erëm déck Asteroiden op eise Planéit fale kënnen, mat heiansdo ganz schlëmme Konsequenzen.

Op enger Pressekonferenz gouf en Dënschdeg Lëtzebuerg als plaque tournante vun deem Dag, dem 30. Juni, presentéiert.

An op déi Gedanke sinn déi auslännesch Organisateure natierlech komm, well Lëtzebuerg jo d'Iddi lancéiert huet, am Weltall, eben op Asteroide Minièren opzemaachen. De Grand-Duché huet et also mat deenen décke Weltallknuppen. De Wirtschaftsminister Etienne Schneider beschreift de Rôle vum Land um pädagogeschen Asteroiden-Dag.



Et leeft alles am Grand-Duché zesummen, och wa weltwäit eng 800 Evenementer organiséiert ginn, fir op de Risiko vun engem Impakt vun engem Asteroid op d'Welt opmierksam ze maachen. Lëtzebuerg ass gefrot ginn, ob mir deen Dag wëllen organiséieren an ausriichten. Den 30. Juni ass vun de Vereenten Natiounen als Asteroiden Dag unerkannt.

Lëtzebuerg plangt also elo net konkret, fir en Asteroid vu sengem geféierleche Parcours ofzeschéissen. Dat maachen anerer. De Programm tëscht ESA an NASA, deen nach fäerdeg finanzéiert muss ginn, baséiert sech drop, fir eben en Asteroid aus senger Bunn ze schéissen. Dobäi géif d'ESA observéieren an d'Nasa dono ofschéissen. Um 30. Juni geet et awer elo drëm, datt een d'Mënschheet drop virbereet, datt wann et zu engem schlëmmen Impakt kéint kommen, datt een dat kéint evitéieren an deem esou aus de Féiss goen. Déi Missioun, mam Numm AIM, Asteroid Impact Mission, ass nach net ganz finanzéiert, et krut een d'Sue viru knapp 2 Méint zu Luzern net zesummen. Ma d'Hoffnung besteet awer nach, datt een dat hikritt.



An duerfir wëll a muss den Etienne Schneider nach Däitschland mat an d'Boot huelen. Egal wéi, Lëtzebuerg, och mat senger SES, ass do, fir ze observéieren an ze biichten. Op en Asteroid schéissen anerer.