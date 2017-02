2 Autoe waren anenee gerannt.



Weider mellt den 112 en Accident en Dënschden den Owend kuerz no 20 Auer an der Stad op der Theaterplaz. Och do waren zwee Autoen anenee gerannt. Et ass kengem eppes geschitt.



Géint 1.40 Auer war zu Bartreng en Automobilist mat sengem Gefier an eng Mauer gerannt. Eng Persoun gouf verwonnt.



Zu Diddeleng an der Rue Jean Mylius hat et géint 21 Auer an enger Schminni gebrannt. Déi Diddelenger Pompjeeë waren op der Plaz. Et ass kengem eppes geschitt.



An zu Nidderkuer an der Industriezone Hahneboesch war géint 4.20 Auer e Feieralarm declenchéiert ginn. Am Asaz waren d'Pompjeeë vu Suessem-Déifferdeng. Soss Detailer ginn et keng.