Op der Héicht vun Diddeleng waren e Persounenzuch vun den CFL mat engem franséische Gidderzuch frontal kollidéiert.

Ugeschwat op den europäesche Sécherheetssystem ETCS, sot den Direkter vun der Bunn e Mëttwoch de Moien, dass dësen effektiv um ganzen Zuchreseau installéiert ass. Well dësen europäesche System awer a Frankräich nach net aktiv ass, kann en op där betraffener Streck och net applizéiert ginn. Op där betraffener Streck ass dowéinst nach ëmmer de System Memor II+ aktiv. Déi néideg Autorisatioune fir den ETCS sollen all an engem Joer virleien.



Wat dee méi ale System betrëfft, wier dësen éischter een Hëllefssystem, huet de Marc Wengler betount. Dëse géif zwar och agräifen, awer vill méi limitéiert wéi den europäesche System. Beim Accident en Dënschde wär en och aktiv gewiescht. Zu dësem Zäitpunkt kéint een awer nach keng Aussoen iwwer d'Manipulatiounen oder d'Vitess maachen. Dës Enregistrementer wären an de Lokomotive gewiescht an dës wäre vum Parquet konfiskéiert ginn an dowéinst hätt een nach keng Analys kënne maachen.





Marc Wengler (1)



Marc Wengler (2)



Et ginn zwee Momenter bis dëse System effektiv intervenéiert: Dat eent wär bei engem Vir-Signal. Vun deem Moment u géif dee System awer och d'Vitess kucken. Wann den Zuch dann iwwert déi Vitess géif fueren, géif de System bremsen. Op der aner Säit géif et och eng Stopp-Funktioun ginn, sou de Marc Wengler.

De ganzen Interview mam Marc Wengler (CFL)



Dat huet en Dënschden net geklappt. Ob d'Ongléck mam neie System ze evitéiere gewiescht wier, ass schwéier soen, sou de Generaldirekter vun den CFL, mä et wier wahrscheinlech. Allerdéngs géifen nach net all d'Elementer virleien, wat genee u Bord vum Zuch geschitt ass, mat wéi vill den Zuch ënnerwee war, ...Eng Enquête muss elo klären, wéi et zu dem trageschen Zuchongléck konnt kommen. De Parquet huet dowéinst en onofhängegen Expert genannt, dat gouf en Dënschden den Owend an engem Communiqué matgedeelt.Bis ewell ass just gewosst, dass de Maschinist vun den CFL ee Stoppsignal ignoréiert huet. De Mann huet d'Accident net iwwerlieft. De Maschinist aus dem franséische Gidderzuch gouf uerg verwonnt, eng Schaffnerin liicht.Déi ganz Nuecht iwwer gouf op der Onglécksplaz weider geschafft, fir déi futtis Waggone vun de Schinnen ze kréien. D'Zuchstreck tëscht Beetebuerg an Diddenuewen bleift op d'mannst nach bis en Donneschde gespaart. Eng ganz Partie Zich goufen dowéinst annuléiert a Bussen agesat.