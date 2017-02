Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© RTL Télé Lëtzebuerg / Eric Steichen

Am Januar hat den Alain Rousseau jo säin Depart no 10 Joer un der Spëtzt vun der Redaktioun ugekënnegt. Haut gouf de Guy Weber als neie Chefredakter vun RTL Télé Lëtzebuerg annoncéiert. De 53 Joer ale Journalist trëtt säin neie Poste mat "effet immediat" un.Um Poste vum Adjoint bleiwen de Frank Goetz an d'Caroline Mart.

Luxembourg, le 15 février 2017

Communiqué de presse

Guy Weber nommé rédacteur en chef de RTL Télé Lëtzebuerg

Guy Weber assurera, avec effet immédiat, la fonction de rédacteur en chef de RTL Télé Lëtzebuerg suite au départ d’Alain Rousseau fin janvier 2017. À ses côtés, Frank Goetz continuera d’occuper le poste de rédacteur en chef adjoint, de pair avec Caroline Mart.

Guy Weber, 53 ans, licencié en sciences historiques et détenteur d’un master de l’École de Journalisme de Strasbourg, a rejoint RTL Radio Lëtzebuerg en 1988 en tant que journaliste. En 1990, il devient attaché à la communication auprès de l’Arbed pour rejoindre RTL Télé Lëtzebuerg comme journaliste sportif en 1994. Il a par la suite occupé le poste de responsable du sport (1996) et, depuis 1998, celui de chef de l’information de RTL Télé Lëtzebuerg.

Caroline Mart sera également chargée de proposer et de contribuer au développement de nouveaux contenus, en ligne avec la mission de service public assurée par RTL Télé Lëtzebuerg.