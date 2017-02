© René Pfeiffer / RTL Télé Lëtzebuerg

Am Summer soll den 81 Meter héijen Tuerm bei d'Gëlle Fra stoen kommen. Bis zu 60 Leit passen an d'Gondel, an där een net nëmmen eng super Vue iwwert d'Stad, mä och wäit doriwwer eraus wäert hunn.

270 Tonne schwéier ass den City Skyliner, een Tour domadder dauert am ganze 7 Minutten.