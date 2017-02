X

Virun der Gare an der Stad hunn d'Leit sech getraff a sinn dunn zesumme bis op de Quai gaangen, wou den Zuch en Dënschdeg de Moie fortgefuer ass. Do hu se da Käerzen ugefaangen a bei eng Foto vum CFL-Mataarbechter néier geluecht.Um 8.45 Auer, ëm déi Zäit ass den Accident en Dënschdeg beim Triage zu Beetebuerg geschitt, hunn och all d'Zich getut. Eise Fotograf op der Plaz huet d'Leit, déi sech do versammelt haten, als "beweegt" bezeechent.