© RTL

Huet de Sécherheets-System versot oder awer de Mënsch?

Zuchaccident Suivi / Reportage Nico Graf



Et héiert sech kloer a limpide un: de Lëtzebuerger Persounenzuch wier duerch Rout gefuer an dowéinst wier den Accident geschitt, well him op deemselwechte Gleis eben de franséische Gidderzuch entgéintkoum.

Huet d' CFL en Dënschdeg misse soen, well et evident war.

Hei am Land gëtt et den Ament zwee Sécherheetssystemer fir eng Situatioun, wou en Zuch duerch Rout fiert. Deen ee System, dee méi modernen, dee kann een den Ament do zu Beetebuerg vergiessen. En heescht ironescherweis ETCS, well soen: european train control system an en ass eben nach net iwwerall an Europa am Asaz, notamment muss en op der Beetebuerger Streck ausgeschalt ginn an Direktioun Frankräich. Well nach déi lescht Regelungen an Autorisatiounen ausstinn.

Mee deen anere System, genannt Memor II, deen hätt misse gräifen, well och de MEMOR ass esou ausgeluecht, datt en Zuch, deen duerch a Stopp-Signal fiert, datt deen Zuch ofgebremst gëtt, eng automatesch Noutbremsung also.

An et ass elo d'Fro, ob den Zuch wierklech gebremst ginn ass. Et ass d'Fro, wéi séier den Zuch nach ënnerwee war, wéi en an de belschen Zuch gerannt ass. An et ass d'Fro, wat huet de Lokführer gemaach wéi en – vläicht – gesinn hat, datt hien duerch Rout gefuer war.

Alles ganz wichteg Froen, déi hir Äntwerte wahrscheinlech fannen, well am Zuch gouf et eng Zort Black Box, wéi et se och a Fligeren gëtt. An där Black Box ginn all d'Donnéën iwwer Vitess a Bremsvirgäng enregistréiert. An déi Black Box ass elo beim Parquet a gëtt ausgewäert. An herno ass da wuel gewosst, wat net fonctionnéiert hat, de System oder de Mënsch.

Genee wéi d'Enquêteure och kucken, wéi d'Déngschtpläng vum Lokführer aus de leschte Wochen ausgesinn hunn. An och dat perséinlecht Ëmfeld vum Machinist ass natierlech en Element vun der Enquête.





De "Groupe de support psychologique" lauschtert Affer a Secouristen no:

Um Dënschdeg den Owend spéit um Dag vum Zuchaccident no bei der Betebuerger Gare de triage koum den Aktivitéitsbilan 2016 vum "Groupe de support psychologique" vun der Protection civile eraus. Deem seng Leit waren en Dënschdeg natierlech och op der Plaz, wéi d'Isabelle Decker, zoustänneg fir d'Kommunikatioun vum GSP, um Mëttwoch am spéide Moien am RTL-Interview sot.

Isabelle Decker



Et wieren Asätz, op déi ee gär géif verzichten, esou d'Isabelle Decker. Et géif natierlech och u Zoufftgen 2006 erënneren. De Mënscheschued, zu deem et komm ass, géif ee bedaueren. Et wier een awer dankbar, dass am Persounenzuch net méi Leit souzen, soss hätt et fir de Groupe vum Isabelle Decker nach anescht ausgesinn.

D'Secouriste géifen elle Biller gesinn, déi si misste verschaffen. De Groupe ass och fir si do, huet d'Isabelle Decker betount. Vun den Hëllefsdéngschter géif och ëmmer méi op d'Hëllef vum "Groupe de support psychologique" zréckgegraff ginn, zum Deel och diskret. D'Responsabel fir d'Press schwätzt an deem Kontext vun enger flotter Collaboratioun.