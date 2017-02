E Mëttwoch géint 13.41 Auer huet d'Rita iwwer Weiler-zum-Tuerm e Grupp vun Hoergänse gesinn, an am Bild festgehalen.

D'Sonn laacht, endlech keng Minustemperature méi an e strahlend bloen Himmel, an dat am Februar. Dat sinn eendeiteg Unzeechen, dass de Wanter gepackt ass. Ma et ginn nach aner Indicen, dass d'Fréijoer sech ukënnegt: d'Hoergänsen. Och an der Stad goufen där um Mëttwoch gesinn.Ma och schonn en Dënschdeg konnt een a verschiddenen Deeler vum Land d'Krukerten héieren a bewonneren.