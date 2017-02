D'Solidaritéit mat de Leit aus dem Beetebuerger CIPA an de Wisen ass grouss: dës Woch grad wéi d'nächst Woch ginn et Protestpiquete vum OGBL.

D'nächst Woch dann ass de Streik zu Beetebuerg ugesat.

D'Norah Back vum OGBL seet sech skandaliséiert a schwätzt vun engem Konflikt mam Gestionnaire Sodexho, deen ewell zanter 2 Joer undauert. D'Gewerkschaft huet net d'Hänn an de Schouss geluecht.





Den OGBL léisst et also net zu engem Sozialplang kommen a setzt op d'Solidaritéit ënnert den Salariéen - och well ee keen Dumping op de Kollektivverträg zouloossen. D'Protestaktioune vum OGBL virum Aussetze vun der Aarbecht déi nächst Woch ginn also weider.