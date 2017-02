Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© Screenshot vum Site

Um Internetsite etatcivil.lu kritt een ugebueden, dass déi Firma all administrativ Demarche beim Etat civil vun der Gemengeverwaltung mécht. Et kascht iwwer 40 Euro.Déi Akten aus dem Etat civil kritt een allerdéngs op vdl.lu oder am Bierger-Center fir nëmmen 2 Euro pro Akt.