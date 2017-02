8 Joer Prisong, 2 dovu mat Sursis, zu där Strof gouf e Mëttwoch am Nomëtten e Mann op der Cour d’appel an der Stad veruerteelt.

De Mann soll am Mäerz 2014 bannent zwou an enger hallwer Woch 2 Fraen an der Stad vergewaltegt hunn. An 1. Instanz war de Mann dofir zu 10 Joer Prisong veruerteelt ginn.