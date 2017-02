An engem Gruef, wou mam Bagger geschafft gouf, ass e Rouer op en Aarbechter gefall. Hien ass do hannerrécks géint e Fiels gefall, woubäi e sech um Réck verletzt huet.De Mann gouf mat enger Brëtsch aus dem Gruef erausgehuewen an ass an d'Spidol bruecht ginn. D'Streck gouf fir ongeféier 20 Minutte gespaart.