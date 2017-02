Et gëtt also Transparenz och am Detail vum Projet de loi. Dat war d'Resultat an der zoustänneger Chamber-Commissioun, wou eben iwwer d'Assurance dépendance diskutéiert ginn ass. Zwar sollt emol ugefaang ginn iwwer den Avis vum Staatsrot ze diskutéieren, wëll soen iwwer Verännerungen, Kritiken, Amendementer.De Serge Wilmes sot herno, ee Kritikpunkt wier vum Dësch. Et géif een dat gewisen kréien, wat ee gefuerdert huet. Den Däiwel läit am Detail. D'Assurance dépendance ass en Dossier, wou keen iergend eppes eskaléiere loosse wëll. Dat héiert een och bei der Oppositioun eraus. Et misst dat bleiwen, wat et elo ass, ee gudde System, fir Leit, déi Fleeg brauchen.De Minister Romain Schneider huet op alle Fall ganz zefridde gewierkt. Eng gutt Pflegeversécherung a mat oppene Kaarte spillen, dat betount de Romain Schneider. Et soll ee Qualitéit an de System kréien. Dës Matière soll net politiséiert ginn.An den nächste Commissiouns-Sëtzunge gëtt da méi am Detail um Gesetzprojet geschafft.