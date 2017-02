© RTL Radio Lëtzebuerg / Frank Elsen

D’lescht Joer gouf Arcelor-Mittal vun der Worldsteel-Associatioun mam Safety Leadership Award ausgezeechent. E Präis, deen déi Betriber éiert, déi sech ëm d’Sécherheet am Secteur beméit hunn. Um Mëttwoch de Moie kruten déi Responsabel de Laureat vum Aarbechtsminister Nicolas Schmit iwwerreecht.





Arcelor-Mittal / Reportage Frank Elsen



Fir d’Sécherheet an d’Gesondheet vun den Employéen ze garantéieren, leet Arcelor-Mittal ewell vill Wäert op seng Organisatiounskultur. Virun allem d’Kommunikatioun an d’Analys vun de Risike spillen hei eng wichteg Roll, erkläert de Robin Paulmier vun Arcelor-Mittal.

Si wieren do, fir d'Risiken ze detektéieren an da präventiv Mesuren ze huelen, esou de Robin Paulmier. Déi Mesure géifen d'Accidenter reduzéieren.

Donieft gi Formatiounen ugebueden, wou déi Concernéiert iwwert d’Thema Sécherheet sensibiliséiert ginn.

Ma och an d’Equipement gouf investéiert. Well déi meescht Accidenter an der Héicht geschéien, hätt een nei Mesuren agefouert, betount de Robin Paulmier.

Wann eppes misst ersat ginn, wat op enger gewëssener Héicht wier, géif et elo Sécherheetsnetzer ginn. Donieft géif et och nach aner Sécherheetsequipementer ginn.

D’lescht Joer sinn zu Lëtzebuerg eng 28.000 Aarbechtsaccidenter geschitt. Betraff war virun allem de Bausecteur. Déi Zuele géifen dann och fir sech schwätzen, ënnersträicht den Aarbechtsminister, Nicolas Schmit.

Et hätt ee sech virgeholl an deem Beräich nach méi energesch virzegoen, esou den Aarbechtsminister. Et géif ee versichen esou Mesuren, wéi Arcelor-Mittal se hätt, och an aner Entreprisen ze bréngen. All Aarbechtsaccident wier een ze vill, esou de Nicolac Schmit.

D’Sécherheet an de Betriber kéint nämlech nëmmen assuréiert ginn, wa jidderee géif matmaachen a jiddereen implizéiert wier, esou nach de Nicolas Schmit.