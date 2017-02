D'Subvention Loyer, de Mietzuschuss, gëtt et zanter engem Joer. An en ass wäit hannert den Erwaardungen zeréckbliwwen.

Subvention Loyer/Reportage Carine Lemmer



Et war geschat ginn, datt 19.000 Stéit kéinten dervu profitéieren. 4.000 Demande sinn awer just erakomm an nëmmen d'Hallschent konnt accordéiert ginn. De Logementsministère ass am Gaangen ze kucken, wou ee kann nobesseren.

Et ass eng gutt Saach, soen och d'Offices Sociauxen. Mä d'Ëmsetzung ass mat verschiddene Problemer verbonnen. Problemer, déi och deels de Ministère erkannt huet a wou dru geschafft gëtt. Een Haaptproblem: d'Informatioun, datt et déi Loyershëllef iwwerhaapt gëtt, kënnt net bei de concernéierte Leit un, seet de Jean-Paul Reuter, Secretaire vun der Entente vun den Offices Sociaux. Et wiere vill Auslänner derbäi, déi keng Lëtzebuerger Medie consomméieren.

Déi 30 Sozialbüroen am Land informéieren d'Leit, déi bei se kommen an hëllefen hinnen och beim Ausfëllen. Mä dann heescht et dacks laang waarden. 6 Méint, alt bis zu engem Joer. An der Moyenne sinn et 4 Méint, och wa manner Demanden erakomm sinn, wéi erwaart. Den administrativen Opwand wier héich. Vill Pabeiere gi gefrot. Et schafft een d'Lëscht of an awer géifen nach zousätzlech Ziedele gefrot ginn. Do géif vill Zäit verluer goen.

All Joer muss een och eng nei Demande maachen. Dat wär legitim. Elo Mëtt Februar hätten awer nach eng Rëtsch Leit keng Demande zougeschéckt kritt, sou de Jean-Paul Reuter. D'Barème missten och iwwerkuckt ginn. Hëllefe gi mat agerechent, zum Beispill eng Allocation de vie chère a schonn ass een driwwer.

De Logementsministère wëll eng déifgräifend Analys maachen, fir ze kucken, firwat net méi Leit vun der Subvention Loyer profitéieren. An dann eventuell Adaptatioune maachen. Decidéiert ass awer nach näischt.