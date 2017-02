Zu de Problemer gehéiert virop, datt déi politesch Responsabel vum TICE verschidden Uerteeler vum Verwaltungsgeriicht net géifen anhalen, sou d'Gewerkschaften.



Dat stëmmt net, sou den Henri Hinterscheid a senger Äntwert um Mëttwoch den Owend. Een Uerteel géing nach ausstoen, bei engem anere wier et dem Tice ëm d'Form an net de Fong gaangen. Och géing ee sech un de Statut vun de Gemengebeamten halen, well d'Ressorministere all Personaldecisioune guttheesche missten. Vu Mobbing ze schwätzen wier eng Frechheet an eng Verleumdung. Och bräicht een net de Kollektivvertrag vun den Aarbechter vun de Südgemengen applizéieren: et hätt een dee jo ni ënnerschriwwen. Et géif een awer un Alternativ-Léisunge schaffen.



