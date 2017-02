Aktuell ginn et nach 274, meeschtens méi kleng Poren. Wéi et vu Säite vum Bistum heescht, hätt een de 7. Mee bewosst gewielt. Deen Dag nämlech fänkt d'Oktav un. Wéi et weider an der Zeitung heescht, wieren déi entspriechend Dekreter am Gaangen ausgeschafft ze ginn. De 7. Mee soll den Äerzbëschof Jean-Claude Hollerich dës ënnerschreiwen. Wéi d'Wort weider schreift, wiere bis dohinner awer nach eng Rei Detailer ze klären, sou zum Beispill d'Nimm vun deenen neie Poren, déi nach net definitiv feststinn. Och d'Personalfroe wieren nach net ganz gekläert.



Dee wuel gréisste Changement dierft déi nei Por an der Haaptstad betreffen an d'Kathedral. No Informatioune vum Wort wier fir de Poste vum Dompropst ënnert anerem de Bëschofsvikar Tom Kerger am Gespréich. Hie kéint am Mee den Henri Hamus als Paschtouer an der Kathedral ofléisen. Den Tom Kerger gëtt donieft och als Haaptpaschtouer fir déi ganz nei Por an der Stad gehandelt, déi an Zukunft den Numm "Notre-Dame" soll hunn, an an där déi aktuell 19 Poren, déi um Territoire vun der Stad Lëtzebuerg existéieren, regroupéiert solle ginn. Den Tom Kerger gëllt als ee vun den Architekte vun der Territorialreform vun der kathoulescher Kierch. An deenen neie Pore sollen an Zukunft Pastoral-Equippen an den Asaz kommen, déi sech aus Geeschtlechen, Diakonen a Laien zesummesetzen.