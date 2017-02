Dacks géifen d'Effekter vu Kaméidi op eis Gesondheet ënnerschat ginn, sot d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg e Mëttwoch am Kader vun enger ëffentlecher Presentatioun vun engem Aktiounsplang géint Kaméidi a fir eng besser Loftqualitéit. Schlofproblemer, Stress bis hin zu enger negativer Entwécklung vu Krankheete kennen duerch ze vill Kaméidi entstoen. An dee meeschte Kaméidi hei am Land kënnt vum Verkéier. Eng 101.000 Leit betrëfft dee Problem am Beräich vum Stroosseverkéier, 28.000 Leit am Zuchverkéier an 52.000 Leit sinn am Beräich vum Fluchverkéier concernéiert. Ma wat sinn dann déi konkret Mesuren fir op deene Plazen de Kaméidi ze reduzéieren.

Loftqualitéit a Kaméidi / Reportage: Ben Eich



D'Aktiounspläng si fir all Verkéiersberäich an zwee Voleten opgedeelt: op der enger Säit ass dat d'Präventioun an op där anerer Säit d'Amelioratioun vu sougenannten Hotspotten, also Plazen, déi besonnesch problematesch sinn. Konkret kéint een dat duerch Autoen an Zich, déi manner Kaméidi maachen, oder awer och duerch besser Bussen ëmsetzen, huet den David Glod, Directeur Adjoint vun der Ëmweltverwaltung erkläert. Ma och d'Elektromobilitéit, déi jo vun der Regierung massiv géif ënnerstëtzt ginn, wär eng Alternativ. Donieft gëtt et natierlech och de Schallschutz, dee sech duerch Mauere realiséiere léisst. En anere Punkt wär d'Gestioun vum Verkéier, wou ënner anerem och en intelligente Luuchtesytem drënner fält, dee géif mat sech bréngen, datt de Verkéier méi flësseg ass.



De Romain Spaus, Conseiller de Direction am Département des Travaux Publics, ass donieft dann och op den Ausbau vun de Vëlosweer agaangen. Dat neit Gesetz dat den 28. Februar 2015 gestëmmt ginn ass, géif 41 Itineraire mat ronn 1.200 Kilometer virgesinn. Dës Itineraire sollen d'Haaptpunkte wéi Schoulen a Garë matenee verbannen.

En drëtte grousse Volet war dann nach d'Eisebunn. Nieft de scho genannte Schallschutzmauere ginn et och do nach eng Rëtsch Mesurë fir den Zuchverkéier akustesch méi lues ze maachen, seet den Alain Bombardella vun der CFL. Zum Beispill wär dat d'Schläife vun de Gleiser oder sougenannte rail-damper, wou e Material ënner d'Schinne leie kënnt, sou datt manner Kaméidi



Den Aktiounsplang gesäit dann och fir, dass all 5 Joer Kaméidiskaarten erstallt ginn, déi de Kaméidi a seng Ausmoosse grafesch duerstellen. An déi Projeten soll dann d'Meenung vun de Bierger mat afléisse fir d'Pläng sou ze verbesseren.



