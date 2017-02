© Domingos Oliveira / RTL Télé Lëtzebuerg

Zu Schëffleng an der Cité Op Hudelen gouf en Donneschden de Moie vun Aarbechter e Genre Tellerminn fonnt. Et gouf e Sécherheetsperimeter ageriicht an de Service Déminage ass op der Plaz.



Wéinst der Proximitéit zu de Gleiser gouf den Zuchverkéier op der Linn 60 ënnerbrach. D'Leit sollen op d'Busser zeréckgräifen, fir vun Esch an d'Stad ze kommen. Do kann een dann op den Zuch iwwer Dippech a Käerjeng op Rodange ëmklammen.

16/02/2017 09:09 Suite à une alerte à la bombe déclarée à Schifflange, la circulation des trains est bloquée entre Bettembourg et Esch/Alzette et des retards et des suppressions de trains sont à prévoir entre Luxembourg et Rodange via Esch/A. Les voyageurs de Bettembourg pour Esch/A peuvent emprunter la ligne de Bus 307 à Bettembourg. Les voyageurs au départ de Luxembourg peuvent emprunter les trains via Dippach à Pétange et changer à Pétange dans les trains pour Differdange et Esch Alzette.

Mise à jour incident



Type d'incident : Alerte à la bombe

Lieu de l'incident : Schifflange

Date de détection : 09:05

Ligne(s) concernée(s) : Ligne 60 - Luxembourg - Esch /Alzette - Rodange

Durée estimée jusqu'à rétablissement du service normal : Plus d une heure

Moyen(s) de substitution rail : En cours de demande.