Dat huet d'Associatioun vun den Dokteren an Zänndokteren um Donneschdeg de Moien an engem kuerze Communiqué matgedeelt.

© RTL Télé Lëtzebuerg Archiv

D'Ministesch hat op enger Pressekonferenz 3 Datumer fir e klärend Gespréich proposéiert. Déi zwou Säiten, déi sech an der Lescht quasi just nach géigesäiteg Reproche gemaach hunn, solle sech e Mëttwoch no der Fuesvakanz, den 1. Mäerz gesinn.



Communiqué vun der AMMD:





Communiqué de presse de l’AMMD

L'AMMD a accepté l'offre officielle de dialogue de la Ministre de la Santé. La réunion devrait se tenir après l'assemblée générale extraordinaire de l'AMMD prévue pour le 1er mars 2017. La ministre avait proposé trois dates possibles pour cet échange sur le projet de loi relatif aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière.

Pressemitteilung der AMMD

Die AMMD hat das offizielle Gesprächsangebot von Gesundheitsministerin Lydia Mutsch im Zusammenhang mit dem Gesetzprojekt über die Spitalplanung angenommen. Das Treffen soll nach der für den 1. März 2017 anberaumten außerordentlichen Generalversammlung der Ärztevereinigung stattfinden. Die Gesundheitsministerin hatte der AMMD vergangene Woche drei mögliche Termine für eine Gesprächsrunde unterbreitet.