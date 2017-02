Dat geet aus der Äntwert vun der Gesondheetsministesch Lydia Mutsch op eng parlamentaresch Fro vum CSV-Deputéierten Jean-Marie Halsdorf ervir.D'Inspection sanitaire vun der Santésdirektioun huet Mëtt Januar all Woch 120 Stierffäll zu Lëtzebuerg festgestallt. Gemengerhand läit d'Moyenne bei 80. Dee Phänomen géif een all Joer observéieren, heescht et vun der Ressortministesch.D'Stierffäll wieren net direkt op d'Gripp zeréckzeféieren, mä éischter op gesondheetlech Problemer vun de Betraffenen, déi sech duerch d'Gripp verschlëmmert hunn. Vun enger Iwwerstierflechkeet wéinst der Gripp kéint een net schwätzen, heescht et an der Äntwert.D'Grippesaison zu Lëtzebuerg huet dëst Joer Enn Dezember ugefaangen.