Dat si 6 ½ Prozent méi, wéi nach um Enn vum Joer virdrun an och erëm en neie Rekordniveau. D'Associatioun vun der Lëtzebuerger Fongenindustrie ALFI huet sech mat deenen Zuelen zefridde gewisen. D'Fongen hunn am leschte Joer ronn 1 Milliard Euro u Steiere bezuelt, d'Taxe d'abonnement, d'Staatsrecetten hänken also zu engem Deel och vun de Bewegungen op de Finanzmarchéen of, wéi de Camille Thommes, Generaldirekter vun der ALFI erkläert huet.

2015 hätt ee ronn 900 Milliounen u Steiere bezuelt, esou de Camille Thommes. 2016 wiere si iwwert der Milliard. Dat wier e substantielle Betrag an e groussen Deel dovunner wier ofhängeg vun der Entwécklung vun de Finanzmäert. Dat hätt ee besonnesch 2008 gesinn, wou d'Gesamt-Verméigen ëm 500 Milliarden erofgaange wier. Dat hätt natierlech direkt eng Auswierkung op d'Steierrecetten.

Am Verglach ass de Standuert Lëtzebuerg den zweetgréisste weltwäit hannert New York, an Europa de Nummer 1, de Sujet Brexit géif fir Lëtzebuerg eng Rei Opportunitéite matbréngen, 17% vun de Fonge ginn allerdéngs och haut scho vu britesche Gestionnaire verwalt.