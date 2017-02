© RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira (Archiv)

Eemol 5 Méint Prisong mat Sursis a véier Mol 200 Stonnen Aarbechten am Déngscht vun der Allgemengheet. Dat ass d’Strof, zu där en Donneschdeg de Moien um Dikrecher Geriicht 5 jonk Männer vun tëscht 22 a 26 Joer veruerteelt goufen. Si haten am Januar zejoert am Norde vum Land Knupperten an zwou Telefonskabinnen, enger Bréif- an zwou Dreckskëschten explodéiere gelooss.



De Parquet hat dowéinst véier Mol annerhalleft an eemol zwee Joer Prisong fir d’Beschëllegt gefuerdert.