Um Donneschdeg de Moien géint 8.35 Auer koum et op der Collectrice tëscht Péiteng an Esch zu engem Accident mat 4 Autoen.

© SaDiff

Kuerz hannert dem Tunnel Éilereng hate sech déi 3 Gefierer ze pake kritt. Dobäi goufen dräi Leit méi liicht blesséiert an eng Persoun gouf aus hirem Auto gebuergen.Op der Plaz waren d'Pompjeeë vu SaDiff, 3 Ambulanzen an d'Police.E weideren Accident fir d'Equippe vun Déifferdeng a Suessem gouf et dann géint 11.40 Auer, wéi sech zwee Autoen an der Zone Industriel Haneboesch ze pake kruten. Eng Persoun koum liicht blesséiert an d'Spidol.