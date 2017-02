En Donneschdeg de Moien um 6 Auer waren zwee jonk Männer an d'Schoul an der Montée de Clausen an der Stad agebrach.

Ee Mann, deen am Gebai geschafft huet, hat d'Police geruff, nodeem hien héieren hat, datt eng Fënster ageschloe gouf. Nach wéi hie mat der Police um Telefon war, hunn déi zwee Abriecher probéiert, fir d'Dir, hannert där hie sech verstoppt hat, opzebriechen.Wéi d'Beamten op d'Plaz koumen, konnte si zwee jonk Männer um ieweschte Stack vum Gebai untreffen. Well si dovunner ausgoe konnten, datt et d'Abriecher sinn, krute si Handschellen ugeluecht. Och verschidde Blessuren, déi d'Männer haten, hunn op den Abroch higedeit.De Parquet gouf informéiert an d'Männer goufe Verhaft. Nach um Donneschdeg koume si virun den Untersuchungsriichter.