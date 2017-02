© RTL Télé Lëtzebuerg Archiv

Op der Applikatioun gesäit een och, wéini genee e Bus um gewënschten Arrêt stoe bleift. Dëst gouf um Donneschdeg de Mëtteg am Nohaltegkeetsministère annoncéiert. 1/4 vun de Busser wieren domat mam Service vum sougenannten "Temps réel" couvréiert, bis um Enn vum Joer soll de komplette Reseau vum RGTR op dës Manéier funktionéieren. An domat soll och d'Attraktivitéit vum ëffentlechen Transport klammen.

RGTR / Reportage Claudia Kollwelter



An dat andeems un der Qualitéit dovu geschafft gëtt. Den Direkter vum RGTR Alex Kies erkläert, datt ee gemierkt huet, datt d'Horairen, wéi mer se haut kennen, net méi wierklech zäitgeméiss sinn.Si hätte sech decidéiert, aner Zäit-Profiller opzestellen. Dat géif heeschen, dass d'Busser an de Spëtzenzäiten anescht fueren, esou den Ales Kies. Dat géif och heeschen, dass Horairen, déi do stinn, och realistesch sinn. De klasseschen Takt, deen d'Leit awer bis elo kannt hunn, géif net méi existéieren, esou den Direkter vum RGTR.E wichtege Punkt wieren och d'Korrespondenzen. Et kéint an Zukunft net méi sinn, datt en Zuch grad an d'Gare erakënnt, de Bus awer just dee Moment fortfiert. De Buschauffer brauch do déi néideg Informatioun.De Buschauffer géif den Zuch an de Bus genee op sengem Ecran ugewise kréien, esou den Alex Kies. Esou kéint de Chauffer besser ofschätzen, wéini e fortfiert. Mat der Strategie vun der Regierung vun de Pôle d'échangen, mam Tram, mat Park & Ride Anlagen, mam Ëmklamme vu Bus op Zuch, géif d'Ëmklammen natierlech méi wichteg ginn. Do misst da gekuckt ginn, dass dat och klappt, esou den Alex Kies.Enn dës Joers sollen dann déi iwwer 300 Linne vum RGTR iwwert de System vun der Echtzäit funktionéieren. Fir den Transportminister François Bausch soll an Zukunft och de Verkéiersverbond méi mat Push-Noriichten an ähnlechem schaffen.Déi voll Méiglechkeeten vun den digitale Medien sollten hei ausgenotzt ginn, fir de Client z'informéieren, esou den Transportminister. Wann een ënnerwee wier, kéint ee sech mat Hëllef vun deenen Informatioune besser andeelen.D'Auerzäite kann ee vum 27. Februar un, souwuel op de Panneauen bei verschidden Arrêten ofliesen, mä virun allem och iwwert d'Mobilitéitsapp, wou natierlech och déi nei Horairen ze fanne sinn.