Dee Sujet giff a leschter Zäit ëmmer erëm an deene verschiddenste Reuniounen op d'Tapéit kommen.

D'Blanche Weber sot weider, dat geplangtent neit Naturschutzgesetz giff vill Positives bréngen fir d'Natur, et giff awer och eenzel Kritikpunkte ginn, notamment bei de Compensatiounen: wann en Terrain verbaut giff ginn an eng Compensatioun wier néideg, da misst déi séier an an der Noperschaft gemaach ginn.

Nieft Luef fir ekologesch Korridoren oder d'Ausweise vun den Arbres remarquables zum Beispill, versti se beim Mouveco guer net, firwat datt de Biotop-Kadaster, dee virun 3 Joer mat groussem Tamtam presentéiert ginn ass, net als Basis déngt fir de Naturschutz. A si vermëssen och eng genee Definitioun, vun deem wat schutzwüerdeg soll sinn.



Méi kleng Punkten sinn déi sougenannt Liichtverschmotzung, d.h. hell Luuchten, déi d'Déieren nuets stéieren oder och datt – ouni Gronn a Verstand – d'Nolbëscher elo op 15 Meter un d'Baachen dierfte geplanzt ginn – virdru waren et 30 Meter. Wichteg wier dat dowéinst, well vill Déiere mat Nolbëscher als Liewensraum näischt ufänke kënnen.



An dann de grousse Sträitpunkt zanter éiweg, déi sougenannt Compensatiounen. Déi giffen elo vill besser geregelt ginn, mä déi nei Mesuren giffen eréischt spéitstens a 7 Joer gräifen, vill ze spéit, seet de Roland Schauls an och datt d'Wuchsgebieter fir Compensatioune vun 18 op 6 solle reduzéiert ginn, dat giff guer net goen.





Oui, mais – dat ass d'Reaktioun vum Mouvement écologique iwwer d'De Mouveco huet eenzel ganz gutt Punkten an der geplangter Reform fonnt an awer am Detail och nach jett Kritiken. Si hätten, insistéiert d' Blanche Weber, nu wierklech hir Hausaufgabe gemat an d'Gesetz och am kleng-kleng studéiert a kritiséiert, well de Naturschutz dat wier nun emol hir ureegen Domaine.