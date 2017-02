© RTL Télé Lëtzebuerg

Extrait Josée Lorsché (1)



Mä och d'Wunnen an d'Baue sinn der Presidentin vun der Kommissioun, Josée Lorsché no ganz wichteg Sujeten. Fir d'ëffentlech Bauten hätt den Nohaltegkeetsministère jo och eng grouss Verantwortung, sou d'Deputéiert vun déi Gréng. Et géing een elo mol d'Administratioun vun de Bâtiment Publique invitéieren, si sollen dann erklären, wéi si sech wëllen opstellen, fir méi nohalteg ze bauen. Et ass och virgesinn, op sämtlechen ëffentleche Gebaier, bei deenen et méiglech ass, Photovoltaik ze installéieren. Donieft fënnt och eng energetesch Sanéierung statt. Wichteg wär et elo awer och d'Deputéiert op den aktuelle Wëssensstand ze bréngen an da ka jiddereen seng Meenung äusseren, sou d'Josée Lorsché.

Extrait José Lorsché (2)



Et wëll een an engem gemeinsame Prozess weiderkommen. Am Hibléck op eng Debatt an der Chamber soll dofir an alle betraffene Komissiounen doriwwer diskutéiert ginn. Do soll dann nees eng Kéier gekuckt ginn, wéi déi eenzel Parteien d'Entwécklung vu Lëtzebuerg am Hibléck op déi 3. industriell Revolutioun gesinn.

D'Fro koum an der zoustänneger Chamberkommissioun op, ob ee sech vun Experte berode loossen an e weidere Rapport vun der Chamber soll schreiwe loossen. Well et awer scho sou vill Geschriwwenes géing ginn, huet een decidéiert, datt een déi Rapporten, déi et scho gëtt, nach eng Kéier analyséieren a sech dozou positionéiere kéint, sou nach d'Josée Lorsché.