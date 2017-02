Et war eng Première am Kader vun der Prozedur fir en neien Ombudsman ze fannen.

D'Presidentekonferenz huet déi 6 Kandidate gesinn, déi sech fir d'Successioun vun der Lydie Err gemellt hunn.

D'Entretien mat de Kandidate waren net public, mee et sollt sech e bessert Bild iwwert d'Motivatioune vun dëse Leit gemaach ginn. Beschte Chancen dierft wuel d'Affekotin Claudia Monti hunn, aner Fraen, déi sech gemellt hunn, sinn d'Christiane Weidenhaupt an d'Catherine Thomé. Déi männlech Kandidaten sinn den Daniel Miltgen, de Jan Kayser an de Luc Aniset.

No dësen Auditiounen ass de geheimen Vote iwwert de neien Ombudsman am Mäerz an der Chamber. Den aktuellen Mediateur bleift "en place" bis den 23. Abrëll - u sech wier d'Mandat vun der Lydie Err bis 2019 gaangen.

Eenzegen Konkurrent fir d'Wahl vun der Lydie Err war 2011 de Roy Reding, bei der Designatioun vum éischten Ombudsman, dem Marc Fischbach, hat dësen am Joer 2003 fënnef aner Konkurrenten, dorënner d'Lydie Err, déi et also am zweeten Ulaf sollt op dee Posten packen.