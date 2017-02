Dat Partenariat gëtt et zënter 2015 an et gëtt ënnert anerem bei Talkwalker an der Stad a bei der Provençale applizéiert.

Partenariat tëscht ADEM an UEL / Reportage Dany Rasqué



De Premier Xavier Bettel an den Aarbechtsminister Nicolas Schmit waren en Donneschdeg de Moie mat der UEL an dem Aarbechtsamt op Visite an zwee Betriber, déi e Beispill dofir sinn, datt d'Partenariat tëschent der ADEM an der Unioun vun den Entreprisë funktionéiert.Et ass en Accord mat Iwwerzeegung, ënnersträicht de Michel Würth, de President vun der Unioun vun den Entreprisen.Fir vill Betriber an och Arbeitnehmer wier d'ADEM ëmmer eng bürokratesch Verwaltung gewiescht, elo wier se am gaange sech an e modernen Déngschtleeschter ze verwandelen. Dat héiert een och, wann ee mat Leit schwätz, déi bei der ADEM ageschriwwe sinn. Dofir ass de Nicolas Schmit och iwwerzeegt, dass dat dat richtegt ass. An et ass dann och den Appell un déi 34.000 Lëtzebuerger Betriber fir sech un d'ADEM ze wenden, wa si Leit sichen.De Premier Xavier Bettel wëllt, datt d'Leit erëm eng Perspektive kréien a genee dat géif deen Accord méiglech maachen.Fir hie waren d'Diskussiounen, déi hie während der Visite mat Salariéeën hat, ganz wäertvoll.Et misst een einfach heiansdo dofir suergen, datt Leit, déi eigentlech net op déi Plaze passen, déi hei am Land geschaf ginn, awer eng Chance kréien, huet den Aarbechtsminister Nicolas Schmit ënnerstrach, deen dofir och nach méi an d'Formatioun wëll investéieren.De Premier ass houfreg driwwer datt een -wéi hie seet- zu Lëtzebuerg de Chômage net méi just geréiert, mä och aktiv bekämpft.