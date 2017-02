ETCS : de Sécherheetsstandard fir d'Eisebunn. (16.02.2017) E soll Europäesch ginn. Ma et schleeft. Zu Lëtzebuerg steet d'Infrastruktur. Op de Lignen Direktioun Frankräich feelen d'Autorisatiounen.

Zuchaccident (16.02.2017) Deputéiert stelle Froen

Den ADR Deputéierten hat dës direkt no deem trageschen Zuchaccident vun en Dënschde gestallt.Hie wollt ënnert anerem Informatiounen iwwert de Sécherheetssystem a wëssen a wéi engem Mooss en um Zuchreseau installéiert ass.D'Virreiderroll, déi de Grand-Duché an deem Beräich huet, beleet den Infrastrukturminister mat Zuelen a präziséiert, dattLëtzebuerg dat eenzegt Land an Europa ass, an deem de ganze Reseau mat deem System equipéiert ass, beim Material ass et den Ament méi wéi d'Halschent.A ganz Europa sinn awer eréischt 5.800 Kilometer vun den 220.000 mam ETCS equipéiert. Och wann de Reseau an d'Material equipéiert sinn, dann ass et esou, datt wann een op de nopesch Reseau erafiert d'Material net nëmmen zu Lëtzebuerg, mä och an deem Land homologéiert muss ginn. Déi Prozedur ass mat der Belsch schonn ofgeschloss, mä mat Frankräich nach net. Dat ass och de Grond firwat den ETCS als Sécherheetssystem tëscht Lëtzebuerg an Thionville net dierf aktivéiert sinn, sou de François Bausch.Dofir gëtt do de System Memor II + benotzt, deen en Dënschden hätt missen aktivéiert sinn.Wat d'Sécherheetssystemer uginn hätt Lëtzebuerg seng Aufgabe gemaach, de Rescht vun Europa vläicht nach net esou. Problematesch ass et nach ëmmer, well d'Systemer net all kompatibel sinn, seet de François Bausch. Als klengt Land wier een domadder och immens geplot, well ee vill géing iwwert d'Grenz operéieren. Zu Lëtzebuerg wär een dowéinst och ganz staark engagéiert, datt europäesch Léisunge gesicht ginn, sou de François Bausch.Datt de System nach net a ganz Europa funktionéiert ass hei awer net der europäescher Kommissioun hier Schold ënnersträicht de François Bausch, mä déi vun den Nationalstaate selwer.