D'Beamten haten an de fréie Moiesstonnen en Abroch an d'Gebai vun der Grondschoul an der Montée de Clausen gemellt kritt. D'Police huet déi zwee jonk Männer lokaliséiert an op Uerder vum Parquet verhaft.



Wéi den 112 mellt, war et en Donneschden den Owend géint 20 Auer zu engem Kamäibrand zu Äischen komm. Et ass kengem eppes geschitt.