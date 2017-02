Et kënnt zu engem neie School-Leaks-Prozess. De Parquet huet e Freideg de Moien annoncéiert, géint d’Uerteel aus éischter Instanz an Appell ze goen.



Den 9. Februar waren déi 4 Ugeklote fräi gesprach ginn. D'Riichter waren der Meenung, déi 3 beschëllegt Enseignanten hätten net, am strofrechtleche Sënn, géint d'Beruffsgeheimnis verstouss, andeem se d'Examensfroe fir an de Secondaire public gemaach haten.



D'Uerteel hat och a politesche Kreesser fir e gewëssent Onverständnis gesuergt. D'Ministere Claude Meisch a Corinne Cahen haten de Verdikt ëffentlech kritiséiert. Wouropshin de Groupement vun de Magistrate si op d'Plaz gesat hat.

Communiqué du Parquet de Luxembourg concernant l'affaire dite "Schoolleaks"

Schoolleaks-Prozess: 4 mol Fräisproch! (09.02.2017) Am School-Leaks Prozess ginn déi 4 Beschëllegt fräigesprach. Um Enn hat de Parquet nach Prisong mat Sursis gefuerdert.

(17.02.2017)En date du 16 février 2017, le Procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel au pénal contre le jugement dans le cadre de l’affaire dite « Schoolleaks » rendu le 9 février 2017 par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 18chambre, siégeant en matière correctionnelle.